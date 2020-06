Reim: skoor läks inetuks, leegionärid ei vedanud välja

„Andsime kohe kõik trumbid Florale, kellele meeldib kontrarünnakute peale mängida. Kui annad neile eduseisu, siis see on ainult vesi nende veskile. Seda rohkem pidime ise oma mängu avama ja riskima. Selles kohtumises oli meie poolt puhtalt läbi põlemine ja suur soov ennast näidata,“ tõdes matši järel Levadia juhendaja Martin Reim. „Floral ei olnud vaja end avada, tuli olla kaitses ja oodata vasturünnakuid.“

„Skoor läks meie poolt inetuks, kuna ei olnud mõtet istuda ja seisu hoida. Kokkuvõttes ju skoori mõttes vahet ei ole. Oleksime ühe värava tagasi löönud, siis oleks ju võinud mänguks minna,“ lisas ta.

Reim tunnistas, et paljuski valmistasid talle pettumuse võistkonna võõrleegionärid. „Paljud mängijad läksid lati alt läbi. Leegionärid ei olnud need, kes silma paistsid. Kui oleme võtnud nad tugevduseks, siis täna nad Flora mängijaid üle ei mänginud. Pigem vastupidi,“ tunnistas Reim.

Tegemist oli esimese kohtumisega, kus igipõline florakas Reim läks oma pikaaegse tööandjaga vastamisi. Mängijana oli Reim Flora ridades klubi esimese seitsme meistritiitli võitmise juures. Seejärel aitas ta treenerina klubil võita juba kaheksanda ja üheksanda meistritiitli. Reimita on Flora võitnud hiljem veel kolm trofeed

„Oli tööpäev nagu ikka,“ tunnistas Reim ning tõi välja vastaste edu võtme ning Levadia praeguse puuduse. „Tean kõiki neid mängijaid ning tean, et nad on olnud pikalt koos. Teavad, mida kõik tegema peavad. Meil olid sunnitud positsioonivahetused ja üksteisemõistmisest jääb veel puudu. See on paratamatu, kui koosseis palju vahetub.“