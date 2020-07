Reim: pole mõtet kolme kaitsjat hoida, kui sellest ei ole kaitsefaasis kasu

„Florat see viik rahuldab. Oleme mõlemad (Kaljuga) jälle kaks punkti kaugemal. Midagi tarka ei ole öelda,“ viitas Reim sellele et tabeliliider Flora edestab nüüd Kaljut 9 ja Levadiat 10 punktiga. Levadia ukrainlasest keskkaitsjale Zurab Otšigavale näidatud punase kaardi kohta tõdes Reim, et tema olukorda ei näinud. „Ju siis oli punase vääriline,“ tõdes ta.

Võrreldes kahe eelmise kohtumisega sai Levadia oma kaitse paremini pidama. Neli väravat olid eelnevalt nende võrku löönud nii Flora kui ka Narva Trans. „Eks mehi on ennegi üles klopitud. Olime selg vastu seina,“ märkis ta energilise kohtumise alguse kohta. „Mängisime natuke teistmoodi.“

Reim oligi veidike kavaldanud. Kui sel hooajal on ta seni kasutanud ikka kolmemehelist keskkaitseliini, siis sel korral pääsesid keskkaitsjatest väljakule Zurab Otšigava ja Maksim Podholjužin. Mullu Ukraina U20 koondisega maailmameistriks kroonitud Oleksandr Safronov pidi matši jälgima pingilt. Neljas keskkaitsja Marko Lipp sekkus vahetusest pärast Otšigava punast kaarti.

„Pole mõtet kolme hoida, kui sellest ei ole kaitsefaasis kasu. Sellisel juhul tuleb panna mehi ettepoole. Kolme keskkaitsjaga on palju eeliseid mängu ülesehitamisel, kuid nad peavad väga hästi üksteist juhendama ja organiseerima. Ju ei ole see pool aastat olnud piisav, et asi paika loksuks. Kohati on olnud väga hea ja siis tekkis väga palju jamasid. Palju uusi keskkaitsjaid, käiski asi üles-alla,“ põhjendas Reim.

Arvestades Levadia tavapärast praktikat, siis võib peagi õhku kerkida ka küsimus, kas Reimi töökoht võib olla ohus. Matši järel arutasid Levadia juhtkonda kuuluvad inimesed igatahes veel mõnda aega võistkonna loožis asju. Kohal olid nii president Viktor Levada, asepresident Andrei Leškoni, spordidirektor Sergei Pareiko ja tegevjuht Sergei Hohlov-Simson

„Nõudmised on kõrged. Seda ma ju teadsin. Stabiilsusest ei saa väga rääkida, aga kõike on olnud alates epideemiatest kuni muutusteni mängijate seas. Ma tean pinget ja saan aru, kui klubi mingeid otsuseid teeb. Nii on omavahel meil kokku lepitud. Aga eks ma isegi vaatasin, et näiteks Narva mängus oli meil seitse uut mängijat väljakul, kes eelmisel aastal ei mänginud,“ sõnas Reim. „Kui klubi teeb mingeid otsuseid, siis see meie omavaheline kokkulepe.“