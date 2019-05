Reim Klavani kõrvale jäämisest: ta on mänginud tablettide ja süstide pealt

Reimi sõnul jääb koondise kapten Klavan mängudest kõrvale, kuna lõppenud klubihooaeg Cagliaris on mehe tervist kõvasti räsinud.

„Teame, et ta on olnud sel hooajal hädas vigastustega. Tema keha ei kannataks lisakoormust juurde. Ta on mänginud tablettide ja süstide pealt. Ta ei suudaks praegu 100 protsenti panustada. See on puhtalt mängija otsus. Üritan seda mõista, kuid on raske. Vaadates meie mängijate valikut, siis iga selline eemalejäämine on meile valus. Selline on elu ja sport,“ rääkis Reim Eesti koondise pressikonverentsil.

Peatreeneri sõnul ei tähenda Klavani praegune otsus, et keskkaitsja koondisekarjäär oleks sellega läbi. Hiljuti käis Reim Klavanil ka külas ning arutas edasisi plaane.

„Klavani puhul on otsus ainult praeguse akna kohta. Rääkisime elust ja kõigest. Minu eesmärk ei olnud minna käsi väänama,“ tõdes Reim. „Tähtis oli aru saada tema olukorrast. Suur osa on seal ka perel ja muul elul. Kaugemalt vaadates on olukorrast üks pilt ja lähemalt teine. Aegajalt tuleb mängijaid külastada, et hingeelu paremini kätte saada. Me ei rääkinud ainult jalgpallist ja Eesti koondisest.“

„Viimased paar mängu ta (Itaalias) jälle mängis, kuid eks seal oli mingi hind. Aktsepteerin mängija otsust. Oleksin tahtnud, et ta oleks toeks ja abiks,“ sõnas Reim Klavani kohta. „Ma mõistan alati iga mängija otsust, Mul on ootused ja lootused, kuid need ainult ongi. Mängijad on nii professionaalsed, et suudavad ise öelda, kas suudavad koondisele kasulikud olla või mitte. Kui ta tunneb, et ei suuda, siis ma aktsepteerin seda.“