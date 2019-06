Reim andis vihje: selles valiktsüklis ootab koondist ees noorenduskuur

Ka Põhja-Iirimaa vastu said koondises debüüdi kaks noort mängumeest, 22-aastane Vlasi Sinjavski ja 19-aastane Erik Sorga.

"Kui vanemad mängijad korralikes klubides korralikult ei mängi, siis tuleb noortele ka võimalust anda," rääkis Reim. "Praegu on mitmed noored sellisel tasemel, et neid võib mängu lükata, sellest midagi ei juhtu."

Saksamaale sõidab Eesti koondis järgmiseks mänguks ette valmistuma täna õhtul. 2014. aasta maailmameistrite vastu ootab kohtumine ees teisipäeval.

"Kindlasti oleks võidu või viigiga olnud parem minna, aga antud olukorras, kus on liikumas koondise juurde ka palju nooremaid mängijaid, peame igat mängu võtma eraldi ja mitte ühtse valikmängutsüklina. On selge, et ega me reaalselt edasipääsu nimel ei võitle, pigem võitleme, et punkte saada. Iga selline mäng on noortele väetiseks tulevikku silmas pidades."