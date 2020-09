Rauno Sappineni vastu tunnevad huvi Šveitsi ja Belgia tippklubid

"Kuigi ma olen fokusseeritud Flora projektile, on meelitav, kui Servette ja Standard mind jälgivad, sest see tähendab, et ma olen teinud head tööd ja õigel teel. See annab mulle motivatsiooni edasi töötada ja see teoks teha," ütles Premium liiga tänavuse hooaja parim väravakütt.

"Me ei saa selliste situatsioonide kohta midagi rääkida. Mitme mängija koha pealt on huvi olemas, aga räägime alles siis, kui on reaalsed asjad. Ma luban, et reaalseid asju varsti tuleb. See vihje ei olnud pigem Sappineni, vaid kellegi teise kohta. Praegu ei saa me millestki rääkida," kommenteeris spekulatsioone FC Flora president Pelle Pohlak Soccernet.ee portaalile.

Sappinenilt küsiti veel, kas ta mõtleb Euroopa tippklubide peale. Eesti koondise ründaja vastas resoluutselt: "Ma teen sellele küsimusele kohe lõpu, olen 100 protsenti keskendunud Flora tegemistele ning nagu ma juba enne ütlesin, siis teen ma iga päev trennides kõvasti tööd, et mängida Euroopa kuulsaimates liigades."

Sama intervjuud on refereerinud ka Liege'i Standardi koduleht. Tegemist on kümnekordse Belgia meistriga, kes möödunud hooajal sai koduses liigas viienda koha. 2019/2020 hooajal mängis Standard Euroopa liiga alagrupiturniiril, kus saavutati näiteks 2:1 võit Frankfurti Eintrahcti üle ja tehti 2:2 viik Londoni Arsenaliga.

Servette FC on tulnud 17 korda Šveitsi meistriks ning 2019/2020 hooajal saadi liigas neljas koht.