Igal arenguhüppel on omad kindlad põhjused. Kui kevadise koroonakriisi ajal tõdeti üle maailma, et tugevad ja targad sportlased tulevad sellest olukorrast välja veelgi edukamana, siis tundub, et sellel on ka tõepõhi all. Eesti jalgpallikoondise ja FC Flora esiründaja Rauno Sappinen otsustas kevadel teha mõningaid muudatusi ja arendada omadusi, mille peale ilmselt paljud ei tulekski.