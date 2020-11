Rauno Sappinen: ainult rõõm on end Itaalia-suguste vastaste vastu proovile panna

Eesti koondis on juba Firenzes ja valmistub Sinisärkide ajaloo seitsmendaks kohtumiseks praeguseks juba neljakordse maailmameistri Itaaliaga. Kohtumine algab homme Eesti aja järgi kell 21.45. Otsepilti näeb ETV2-st, Delfi teeb kohtumisest otseblogi.

„Nime ja viimase aja tulemuste poolest väga tugev vastane. Ainult rõõm on end selliste vastaste vastu proovile panna. See on ikkagi maailmatase. Kõik mehed tahavad selliste vastastega mängida,” rääkis Sappinen Eesti ajakirjanikele.

Sappinen, kes on kahes viimases Eesti koondise mängus löönud kolm väravat ning juhib Premium liiga väravalööjate edetabelit 22 tabamusega, enda sõnul pinget homse etteaste eel ei tunne. „Pinget ei ole. Mängu- ja väravanälg on,” sõnas ta.

Küsimusele, kas ta läheb platsile võidumõtetega, vastas Sappinen: „Jah.” Mis võiduks teha tuleb? „Kaitse korras hoida ja üleminekumomendid, mis meil tekivad, väga hästi ära kasutada. Kui meil lastakse palliga mängida, siis tuleb leida õiged käigud ja lahendused, et oleksime rünnakul ohtlikud ja suudaksime väravaid tekitada.”

Paide linnameeskonna ründajat ja pikaaegse Eesti koondislase Henri Anieri viimase hetke lisandumise üle koosseisu on Sappinenil ainult hea meel. Eile ja täna meedias Anieri ümber käinud poleemika pole Sappineni sõnul meeskonna sisekliimat mõjutanud. Ka ründajate vahelist konkurentsi tervitab florakas kahe käega: „Konkurents on ainult teretulnud. See on jalgpallis tavaline asi, et tuleb ennast treenerile tõestada. Lõpuks otsustab treener, kes mängib.”

Kuidas nendele kolmele koondisemängule, millest esimene on maavõistlus ja kaks ülejäänut tähtsad Rahvuste liiga matšid Põhja-Makedoonia (15.11) ja Gruusiaga (18.11), läheneda? „Lihtne vastus oleks, et tuleb mängida kõik kolm mängu ühtlaselt hästi ja saada tulemusi. Kuidas täpselt koosseis välja näeb ja plaan paika pannakse, tuleb peatreenerilt küsida. Need mehed, kelle ta platsile usaldab, peavad tegema nii, et me oleks ühtlaselt heal tasemel. Ma arvan, et see, et esimene on maavõistlus, ei muuda midagi, eriti kui mängid Itaalia vastu. Kuigi keegi sulle punkte ei jaga, usun, et kõik mehed lähevad ühesuguse innuga vastu kõikidele mängudele,” lausus Sappinen.