Raivo Aeg: kommunismiohvrite memoriaali kõrvale jalgpallihalli ehitada ei tohi

Raivo Aeg ütles ERR-ile, et nii justiitsministeerium, erinevad represseeritute organisatsioonid kui ka Maarjamäe memoriaali projekteerinud arhitektid leiavad, et jalgpallihall ei sobi mälestuskoha kõrvale.

"Jalgpall on juba oma olemuselt lärmakas aktiivne spordiala, need kaks ehitist lihtsalt omavahel olemuslikult ei sobi. Meie ettepanek on, et jalgpallihallile leitakse Tallinnas mõni muu koht, kus ei teki konflikti seal eesseisvate muude ehitistega," ütles Aeg.

Enne detailplaneeringu lõplikku kinnitamist saavad osapooled 29. juuniks esitada oma viimased protestid. Aegi sõnul oleks viimane võimalus otsus ka halduskohtus vaidlustada, kuid tema hinnangul ei peaks riigiasutused omavahel kohut käima.

Jalgpalli sisehalli detailplaneeringuga alustati juba 2014. aastal, kuid memoriaali planeerimine siis veel päevakorras ei olnud.

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles ERR-ile, et talle teadaolevalt käivad osapoolte vahel veel arutelud ning loodetavasti leitakse kompromiss. "Minister ei saa käsikida RKAS-t käituma nii või teisiti. Asjaosalised istuvad maha ja otsivad kompromisse," sõnas ta.

Refereeritud artikli täistekst ERR-i uudisteportaalis