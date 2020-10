Raio Piiroja meeskond pikendas Igor Prinsiga lepingut

“Aga miks mitte?” oli Prins ise lepingupikenduse põhjustest kõneldes resoluutne. “Eks vaatame, mis siin hooaja lõpp toob, aga võimekus on poistel olemas, et heal tasemel mängida ja veelgi edasi areneda. Proovime klubina üha enam kasvada ja mulle see keskkond sobib.”

“Esmane emotsioon lepingupikendusele on muidugi positiivne,” lisas Pärnu Jalgpalliklubi president Raio Piiroja. “Igor on väga head tööd teinud, ta on tipptasemel treener.”

Igor Prinsi juhtimisel tõusis PJK 22-aastase vaheaja järel taas esiliigasse. Treenerina kolm korda Eesti meistriks tulnud Prinsi jaoks saab järgnev hooaeg olema PJK tüüris neljas.