Rahvusvaheline teadusajakiri: mis juhtus Eestis jalgpalliga Nõukogude okupatsiooni ajal?

Ingliskeelne artikkel “The identity of an Estonian: we don’t play dirty games such as football and we are proud of it” on leitav SIIT (artikkel on tasuline).

Schwede artikli „Jalgpalli populaarsus Eesti Vabariigi spordielus 1920-40”, mis ilmus Ajaloolises Ajakirjas (samuti kõrgeima kategooria teadusajakiri), on leitav SIIT.