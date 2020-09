Sarnaselt eelmistele kordadele tõdes Voolaid, et Klavani liitumine ei olnud sisuliselt arutluse all. Samas märkis peatreener, et alles hiljuti oli tal pikaaegse kapteniga ka pikk telefonivestlus.

„Meil oli umbes 1,5 tunni pikkune kõne,“ sõnas Voolaid, kes rääkis veidike ka Klavani praegustest tegemistest. „Uus peatreener Eusebio Di Francesco on toonud klubisse uut treeningmetoodikat, mis on väga nõudlik ja suurte koormustega. Praeguses seisus on Klavanil jaksu ainult klubimängudeks. Ta tahab praegu täie tambiga trenni teha.“

„Klavani liitumisest koondisega saab rääkida ainult ekstreemsete juhtumite korral,“ lisas Voolaid. „Ta keskendub praegu oma tegemistele ja perele.“

Mäletatavasti tõdes Klavan juba mullu, et tema mängud koondises on suure tõenäosusega mängitud.