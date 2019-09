Ragnar Klavan koduklubi rassistlikest fännidest: ebareaalne, et peame sellise asjaga 2019. aastal tegelema

Cagliari fännid on sarnase käitumisega varemgi uudiskünnise ületanud - mullu koheldi sarnaselt näiteks Juventuses mänginud noort Moise Keani, enne seda on veel mitmed mustanahalised vastasmängijad Cagliari ultrate rassismi kogenud.

Klavani sõnul ta küll väljaku peal olles ise fännide rassistlikke tegusid tähele ei pannud, kuid sai kohe aru, et midagi oli juhtunud.

"Minu itaalia keel või itaaliakeelsed žestid ei ole veel nii head, et ma oleks sellest aru saanud või ehk olin end parasjagu publiku suhtes välja lülitanud. Vaadates ja nähes, kuidas teised mängijad reageerisid, sain siiski aru, et midagi seal toimus," sõnas Klavan täna Tallinnas Eesti ajakirjanikele.

Nagu mainitud, ei ole rassism Cagliari klubi ultrafännide seas uus mure. "Meeskonnas ei ole sellest räägitud. Ma ei tea, kui tõsine see on ja mis seal täpselt toimub, sest meediat ma ei loe. Kui aga kogu selle teema kohta öelda, siis see on ebareaalne, et elame aastal 2019 ja tegeleme selliste probleemidega."

Lisaks tribüünidel toimuvale on viimasel ajal üha suurema luubi alla võetud ka sotsiaalmeedias toimuv: peamiselt Twitteris ja Instagramis on varikontode alt rassistlikke sõnumeid pilduvaid inimesi näiliselt üha enam. "Sotsiaalmeedia varikontode taga toimuv on isegi võib-olla veel hullem. Uskumatu, et selliseid asju on võimalik üldse teha. See kõik kokku – aasta on juba 2019, see ei tohiks olla midagi uut ja inimesed ei tohiks niimoodi reageerida. Minu mõttemaailm ja mõistus ei suuda hoomata, kuidas see asi nii halb on," arutles Klavan.