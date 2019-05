Ragnar Klavan avaldas rõõmusõnumi

"Hetkel on käsil neljas kuu ja tüdruk on tulemas. Peale teist poissi tekkiski tunne, et vahelduseks võiks üks tüdruk tulla," sõnas Ragnari abikaasa Lili Klavan Kanal 2 saates "Roaldi nädal".

Klavanite perekonnas kasvavad juba 6-aastane Romer ja 4-aastane Ronan.