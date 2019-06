Pullerits vastas Mart Poomi kriitikale: kui palju parimas eas jalgpallureid suudaks minu aja üle joosta?

Poom teatas tänasel Eesti jalgpallikoondise treenerite tagasiastumisjärgsel pressikonverentsil: "Pean selle ära ütlema: noored, ärge mõelge nagu kirjutavad mõned kibestunud, enesekesksed ajakirjanikud nagu Priit Pullerits, kelle suurim saavutus on võib-olla see, et ta on sõitnud Tartu Maratoni ära, aga seal ta saab ka pidevalt jalgpalluri käest nimega Piiroja peksa. Ta ütleb, et jalgpallil pole üldse lootust. Lootus on alati! Ükskõik mis elualal, lootus on alati. Ei peaks mõtlema, et täitsa läbi on olukord. Noored peavad endasse uskuma. Kõik on võimalik, kui sa väga-väga tahad."

Pullerits teatas oma blogi kommentaariumis Poomi kriitikale vastuseks: "Ma arvan, et kui võtate minu tulemuse 46-aastasena Tartu jooksumaratonil (70. koht), siis mis te arvate, kui paljud praegu parimas eas jalgpallurid, 20-34-aastased mehed, suudaks seal mu aja üle joosta? Kusjuures ma ei ole sportlane, ärge unustage, ma olen ajakirjanik."

"Vaat siis, kui Eesti jalgpallikoondise mehed lähevad ja jooksevad mu aja ümber kas Tartu jooksumaratonil või 10 km distantsil (36 minuti lõppu), siis saame millestki hakata üldse rääkima. Kui nad seda ei suuda, siis alustagu esmalt elementaarsete puuduste kõrvaldamisega oma ettevalmistuses, enne kui lähevad Saksamaa vastu mängima. Minu artikkel oli karm äratuskell küll, ei saa salata. Eks seda tunneb ka Mart Poom, miks ta muidu sõna võttis sel teemal," lisas Pullerits.