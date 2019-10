Pühapäeval on sündimas Eesti jalgpallikoondise publikurekord

Mullu suvel külastas A. Le Coq Arenal UEFA Superkarika kohtumist 12 424 pealtvaatajat. Tänavu septembris oli Eesti - Holland meeste EM-valikmängul 11 006 huvilist. 1938. aastal elas Kadrioru staadionil Eesti - Läti kohtumisele erinevatel andmetel kaasa kuni 12 500 pealtvaatajat.

Pääsmed pühapäevasele Eesti – Saksamaa kohtumisele on välja müüdud.

Esmakordselt toodetakse Eestis ühest jalgpallimängust kaks eraldi teleülekannet: üks läheb Saksamaale, teine Eestisse ja üle maailma teistesse riikidesse. Kokku on kasutusel 26 kaamerat, kohal on 11 telebussi. Et kaamera- ja kommentaatorikohti on tavapärasest rohkem, vähendab see mõnevõrra mahutavust publiku jaoks.

Pühapäevasel mängul saab olema väike hulk kohti, mis ei ole täidetud, sest nagu staadionitel ikka, on ka A. Le Coq Arenal teatud hulk istmeid, kust arhitektuuriliste eripärade tõttu väljakut ei näe. Seetõttu sinna jalgpallimängude vaatamiseks pileteid ei müüda, vaid need on vajaduspõhiselt kasutusel teiste ürituste puhul.

Suure mängu korraldamisega on seotud ligi 500 inimest, kelle seas ka ligi 100 vabatahtlikku. Meediaesindajaid on akrediteeritud Eestist, Lätist, Soomest, Venemaalt, Saksamaalt, Inglismaalt ja rahvusvahelistest agentuuridest ligi 400.

Pühapäeval, 13. oktoobril avatakse A. Le Coq Arena publikule kell 19.45, mil algavad tegevused festivalialal. Kell 20.00 alustab kontserdiga Terminaator. Koondised saabuvad soojendusele kell 21.00, mängueelne tseremoonia ja rivistus algab kell 21.30, avavile kõlab kell 21.45.