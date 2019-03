Pro koolituse treenerid hankisid kogemusi U21 koondise juures

Sarapikule avaldas uue U21 koondise tase muljet. „Tunnistan ausalt, et eelarvamus oli see, et eelmine põlvkond (1996. aastal sündinud ja nooremad – toim.) on palju tugevam. Aga silma jäi see, et noortekoondise sees on suur vanusevahe, kui mängijaid jagub sünniaastatega 1998-2001. Näha on, et juba selles tiimis on esilekerkivaid liidreid, kuigi mitmed võtmemängijad jätsid vigastuse tõttu laagri vahele. Potentsiaali selles meeskonnas on, aga see on vaja realiseerida kõva tööga,“ ütles ta lõpetuseks.