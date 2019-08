Priit Pullerits paneb ERR-ile puid alla: "Kahju kohe nende spordireporteritest"

"Kohe kahju ERRi spordireporteritest. Mõelge ise, kui te peaksite iga nädal paar korda käima Eesti jalgpalli meistrivõistlustel, et sealt reportaaži ja lisaks õhtusesse spordisaatesse otselülitusi teha. Milline aja ja elu raisk!" alustas ta oma 29. augusti postitust.

Pulleritsule on pinnuks silmas Tammeka teisipäevane Premium liiga kohtumine FCI Levadiaga, millel tema seal jooksuringe teinud kolleegi sõnul viibis vaid paarsada pealtvaatajat (Eesti jalgpalliliidu ametlik protokoll ütleb publik arvuks 681 - toim).

"Aga Aivar Pohlaku mõni aasta tagasi antud peaaegu miljon töötab. [...] See oleks isegi imelik, kui ERRil poleks Pohlaku ees moraalset tänuvõlga. Aga võlg on teatavasti võõra oma. Võlg on aumehelik tagasi maksta. Just sellepärast ei tohigi selliseid kingitusi vastu võtta, nagu Pohlak tegi ERRile."

Pullerits viitab Eesti jalgpallijuhi Aivar Pohlaku kaks aastat tagasi tehtud 950 000 euro suurusele annetusele, mis aitas ERR-il omandada 1,34 miljonit maksnud Rahvuste liiga (UEFA Nations League) ülekandeõigused.

Pullerits tuletab oma lugejatele antud postitusega meelde, et kandideeris ka ise mõned aastad tagasi ERR-i sporditoimetuse juhiks, kuid ei osutunud valituks. Ta ütleb, et jalgpalli oleks ERR-i kanalitel täna oluliselt vähem, kui tema selle konkurssi võitnud oleks.

"Kindlasti ei teeks ma ajakirjanduseetiliselt raha nimel mingisuguseid kompromisse, ei tekitaks olukorda, kus toimetuse motiividele langeks küsimusi tekitav kahtlane vari," lausub ta.

