Premium liigas jätkub 10. voor, FCI levadia võtab vastu Nõmme Kalju

Kell 19.00 kõlab avavile Paide Linnameeskonna - Tartu Tammeka ning FC Kuressaare - Viljandi Tuleviku omavahelistes mõõduvõttudes. Paide hoiab hetkel 18 punktiga teist kohta, Tammeka jääb 11 punktiga kuuendale tabelireale. Juuni esimeses pooles Kuressaare 5:0 üle mänginud Viljandi Tulevik kogus esimese vooruga 15 silma ja paikneb seeläbi viiendal positsioonil, saarlased hoiavad 10 silma juures seitsmendat kohta.

Täna kell 19.30 algab A. Le Coq Arenal vooru keskne kohtumine, kui ETV2 telemängus lähevad vastamisi kaks tiitlipretendenti FCI Levadia ja Nõmme Kalju. Kalju paikneb hetkel 18 punktiga kolmandal kohal, Levadia langes nädalavahetusel 17 punktiga neljandale positsioonile. Hooaja esimese omavahelise mängu suutis koduplatsil 2:0 võiduga enda kasuks kallutada Nõmme Kalju.

Vastavalt valitsuse otsusele on alates kolmapäevast mängudele lubatud ka pealtvaatajad. Koos mängijate ja muu personaliga on staadionile kokku lubatud maksimaalselt 1000 inimest. Pealtvaatajatel palume tribüünidel hoida ohutut kaugust, samuti on staadionitel olemas desinfitseerimisvahendid nii sissepääsus kui ka toitlustuspunktide juures. Lisaks on iga klubi kodumängul tagatud kohapealne teavitustöö tervisenõuete järgimiseks.

Kolmapäev, 1. juuli

kell 19.00 Paide Linnameeskond - Tartu JK Tammeka – OTSE: jalgpall.ee

kell 19.00 FC Kuressaare - Viljandi JK Tulevik – OTSE: jalgpall.ee

kell 19.30 Tallinna FCI Levadia - Nõmme Kalju FC – OTSE: ETV2

