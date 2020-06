Premium liigas algab täna 10. voor, Flora võtab vastu Transi

Voor saab avapaugu kell 19.00, kui Kadrioru staadionil pannakse pall mängu TJK Legioni ning Tallinna Kalevi omavahelises mõõduvõtus. Enne 10. vooru hoiab Legion tabelis viie punktiga üheksandat kohta, Kalev paikneb nende ees kaheksandal positsioonil, olles kogunud seitse punkti. Hooaja esimese omavahelise mängu juuni alguses võitis Tallinna Kalev 1:0 Marek Kaljumäe penaltist.

Kell 19.30 kõlab avavile A. Le Coq Arenal, kus 25 punktiga liidripositsioonil paiknev FC Flora võõrustab kodumurul Narva Transi. Kuigi Trans leiab end hetkel kolme punktiga 10. kohalt, on nende mängupilt viimasel ajal paranemismärke näidanud ning selle tõestuseks tehti nädalavahetusel 4:4 viik FCI Levadiaga. Hooaja esimese omavahelise mängu võitis tänu Henri Järvelaidi hilisele pommlöögile 3:2 Flora. Olgu mainitud, et samad tiimid lähevad omavahel vastamisi ka sel laupäeval, kui kell 16 pannakse pall mängu Evald Tipneri karikavõistluste finaalis.

Kolmapäeval leiab Premium liigas aset kolm matši. Kell 19.00 kõlab avavile Paide Linnameeskonna - Tartu Tammeka ning FC Kuressaare - Viljandi Tuleviku omavahelistes mõõduvõttudes. Enne homset hoiab Paide 18 punktiga teist kohta, Tammeka jääb 11 punktiga kuuendale tabelireale. Juuni esimeses pooles Kuressaare 5:0 üle mänginud Viljandi Tulevik kogus esimese vooruga 15 silma ja paikneb seeläbi viiendal positsioonil, saarlased hoiavad 10 silma juures seitsmendat kohta.

Kolmapäeval kell 19.30 algab A. Le Coq Arenal vooru keskne kohtumine, kui ETV2 telemängus lähevad vastamisi kaks tiitlipretendenti FCI Levadia - Nõmme Kalju. Kalju paikneb hetkel 18 punktiga kolmandal kohal, Levadia langes nädalavahetuse järel 17 punktiga neljandale positsioonile. Hooaja esimese omavahelise mängu suutis koduplatsil 2:0 võiduga enda kasuks kallutada Nõmme Kalju.

Vastavalt valitsuse otsusele on alates kolmapäevast mängudele lubatud ka pealtvaatajad. Koos mängijate ja muu personaliga on staadionile kokku lubatud maksimaalselt 1000 inimest. Pealtvaatajatel palume tribüünidel hoida ohutut kaugust, samuti on staadionitel olemas desinfitseerimisvahendid nii sissepääsus kui ka toitlustuspunktide juures. Lisaks on iga klubi kodumängul tagatud kohapealne teavitustöö tervisenõuete järgimiseks.