Premium liiga viimases voorus selgub hõbemedali ja üleminekumängude saatus

Viimases voorus on kaalul nii mõndagi ja tabeli tipus on lahtine veel hõbemedali saatus. Kui hetkel hoiab FCI Levadia 78 punktiga teist kohta, siis valitsev meister Nõmme Kalju jääb neist maha vaid ühe punktiga. See tähendab, et kui Levadia peaks neljanda koha tiimile Paide Linnameeskonnale võõrsil punkte kaotama, avaneb Kaljul hea võimalus hõbemedalid endale võtta, kirjutab Jalgpall.ee.

Selleks peavad nad aga koduplatsil alistama 5. koha nimel heitleva Tartu Tammeka, kellele nad sel hooajal korra juba ka punkte kaotanud on. Tammekale peaks lisamotivatsiooni andma ka fakt, et 5. positsiooniga kordaksid nad klubi ajaloo parimat Premium liiga lõppkohta. Taaralinlastelt loodab 5. tabelirea endale haarata aga neist punktiga maha jääv Narva Trans, keda ootab ees võõrsilmäng Kuressaarega.

Ka Saaremaal on kaalul palju, sest kuigi Kuressaare hoiab hetkel 23 punktiga 8. kohta, ei ole liigasse püsimajäämine neil veel kindlustatud ja selleks, et neist kahe punktiga maha jääv Tallinna Kalev kindlalt selja taga hoida, vajaksid nad ka Transi vastu punktilisa. 21 punktiga 9. tabelireal paiknev Kalev võtab omakorda homme kell 13 vastu 7. koha tiimi Viljandi Tuleviku, kelle vastu koduseinte toel kolme punkti jahitakse. Kalevlased teavad, et vaid võidu korral on neil võimalik kindlustada liigasse otse püsimajäämine, vastasel juhul ootavad neid ees üleminekumängud Esiliigast tõusta sooviva Pärnu Vaprusega.