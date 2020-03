Premium liiga uustulnuka peatreener: 0:8 kaotus Saksamaale mõjutas Eesti jalgpalli mainet oluliselt

Legionil ei ole hetkeseisuga särgisponsorit ning Belov usub, et selles on oma osa ka Eesti jalgpallikoondise kesistel tulemustel.

"Peame praegu sponsoritega läbirääkimisi. Meile pakutakse, meie pakume. Me oleme ju ikkagi uustulnukad. Need, kes on valmis sponsoreerima, ütlevad: "Teeme nii, et ootame suveni. Vaatame, kuidas teil läheb." Ütlen otse, et Eesti koondise 0:8 kaotus Saksamaale mõjutas ka Eesti jalgpalli mainet oluliselt," sõnas Belov.

"Muidugi vaevalt, et keegi meid tõsiselt võtab. On ju näiteid, kuidas esiliigast üles tulnud klubid kukuvad kohe debüüthooajal välja. Meid eristab aga neist see, et meil on tugev noorte jalgpallikool. Minult küsitakse tihti, miks me ei värba rohkem välismaalasi, teiste klubide jalgpallureid. Vastan kõigile, et meil on oma kool. Meil on väga tugevad meeskonnad U18 ja U19 vanuseklassides," on peatreener meeskonna järelkasvuga rahul.

"Kui Premium liiga kolme esimese klubi aastaeelarve jääb kuskile 1,3 miljoni euro juurde, siis keskmikel poole miljoni ja tabeli viimastel 200 000 juurde. Meie asume keskmike ja alumise osa vahel," avalikustas Belov, kui suure rahakotiga nad saavad arvestada.

Peatreener lisas enesekindlalt, et mullu esiliiga kindlalt võitnud Legion tahab juba oma meistriliiga debüüthooajal võidelda koha eest esinelikus.