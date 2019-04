Premium liiga märtsikuu auhinnad läksid Florale ja Kuressaarele

Henni käe all on Flora hooaega alustanud täiseduga ning märtsikuus alistati järjepanu Viljandi Tulevik (2:0), Paide Linnameeskond (1:0) ja Tartu Tammeka (4:1). Liigatabelis on Floral praeguseks kogutud 12 punkti, mille tulemusena koos FCI Levadiaga esikohta jagatakse.

Tänavuseks hooajaks Kuressaarega liitunud Magnus Karofeld suutis aga omad märtsikuu lõpuks aidata nelja punktini. Kui hooaja avamängus tegi Karofeld nullimängu Narvas, siis teises mängus Levadiaga tegi Karofeld samuti mitmeid imetõrjeid - lõpuks õnnetus Levadial Kuressaare võrku sahistada vaid penaltipunktilt.

Kuu viimases mängus alistasid Karofeld ja Kuressaare 2:1 lähikonkurent Viljandi Tuleviku. Kolme mängu peale kogunes Karofeldi saldosse koguni 24 tõrjet.