Premium liiga mängus jäi KTM-reegli täitmine kahe silma vahele nii meeskonnal kui kohtunikul. Tehnilisest kaotusest siiski pääsetakse

Premium liiga juhend sätestab, et klubid peavad mängu alustama kahe KTM-iga ning matši vältel peab kogu aeg väljakul olema vähemalt üks KTM. Kui seda ühte ei saa mängu jooksul asendada teise KTM-iga, peab võistkond mängu jätkama vähemuses.

Maardu saatis peatreeneri kohusetäitja Mark Kolgi juhendamisel algkoosseisus väljakule ainult ühe KTM-i, võistkonna kapteni Ilja Zelentsovi, kuigi vahetusmängijate hulgas oli veel viis KTM-i. Peakohtunik Juri Frischer, kes on Eesti mõistes absoluutne tippkohtunik, oleks pidanud vea tuvastama, kuid see jäi temalgi kahe silma vahele.

"Kuna meil praeguseni on nii klubidele kui ka maja sees kommunikeeritud, et kohtunik on see instants, kes kontrollib seda, siis ei ole loogiline ja seda pole ka juhendis sätestatud, et selle rikkumise korral tuleks klubile ka tehniline kaotus. Praegu on seisukoht selline, et kõigepealt eksis klubi, aga kohtunik oleks pidanud seda kontrollima ja mitte laskma viga sisse," selgitas Eesti Jalgpalli Liidu avalike suhete juht Mihkel Uiboleht Soccernet.ee-le, miks Maardu lõpuks tehnilisest kaotusest pääses.

Õnneks suurt vahet see ei oleks teinud - Tammeka võitis kohtumise Tristan Koskori väravast 1:0.