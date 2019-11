Premium liiga kuu parima tiitlid rändasid Transi ja Kaljusse

Parimaks mängijaks valitud Golovljov aitas Transil viimasest neljast voorust teenida kolm võitu, kui piirilinna klubi alistas järjepanu Maardu Linnameeskonna (5:2), Viljandi Tuleviku (2:0) ning Tallinna Kalevi (2:0). Kõikides nendes matšides oli täpne ka Golovljov, kes lõi Maardule ja Viljandile kaks väravat ning möödunud nädalavahetusel avas skoori ka Kalevi vastu. Lisaks väärib mainimist, et 22-aastane Golovljov sai 22. oktoobril toimunud karikavõistluste 1/8-finaalis kirja koguni 9 väravat, aidates seeläbi Transi veerandfinaali.

Parimaks treeneriks valitud Kožuhhovski aitas Kalju möödunud kuul samuti mitme olulise võiduni. Kui 1. oktoobril alistati 4:1 Maardu Linnameeskond, siis seejärel oldi vastavalt 1:0 ja 2:1 üle lähikonkurentidest Paide Linnameeskonnast ja FC Florast. Oktoobri lõpus alistati võõrsil 3:0 FC Kuressaare ning möödunud nädalavahetusel tegid valitsevad meistrid 1:1 viigi FCI Levadiaga.

Nende tulemuste abil suutis Kalju kindlustada endale koha esikolmikus ning enne sel nädalavahetusel toimuvat viimast vooru ollakse veel ka hõbemedali konkurentsis (teisel kohal paiknevast Levadiast lahutab Kaljut vaid üks punkt). Lisaks liigaedule sai Kalju rõõmutada ka Evald Tipneri karikavõistlustel, kus 1/8-finaalis lülitati 2:1 skooriga konkurentsist just Levadia. Samuti väärib mainimist fakt, et Nõmme Kalju on Premium liigas püsinud kaotuseta juba 31 vooru!