Premium liiga klubides on tehtud üle 200 koroonaviiruse testi

Eesti jalgpalliliit on valitsusele esitanud plaani, kuidas võiks kohalik jalgpallielu koroonakriisis tasapisi taastuma hakata. Esimese sammuna tahetakse Premium liiga klubides alustada kontaktivabasid treeninguid, millel osalejad peavad kõik olema koroonaviiruse suhtes testitud.

"Valdav osa mängijatest ja personalist on testimise läbinud. Meieni on jõudnud üle 200 testi tulemuse, mis on kõik negatiivsed. Mõned klubid on omal initsiatiivil testinud lisaks meeskonna personalile ka staadioni töötajaid ja klubi kontoripoolt. Kõik, kes tahavad esindusmeeskonna treeningutel osaleda, peavad olema testitud. Kokku ollakse valmis tegema ligi 300 testi," rääkis ETV "Aktuaalsele Kaamerale" Eesti jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht.

Ta lisas, et ühel hetkel, kui ollakse valmis Premium liiga mängudega jätkama, peavad tesitud saama ka kohtunikud.

Mängijad ja ametnikud, kes juba kord on testitud, kordustesti tegema ei pea.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!