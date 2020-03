Premium liiga klubid treenivad individuaalsete kavade järgi ning ootavad pikisilmi UEFA otsust

Tehva lisas, et koroonaviiruse epideemiast tingitud mängu- ja treeningkeelu mõju Kalju klubi majanduslikule käekäigule on hetkel vara hinnata. Klubi maksab kõigile mängijatele ja töötajatele palka edasi ning ka noortegruppides käib töö individuaalsete kavade alusel. "Kui see periood peaks pikemaks venima, on meil palve ja lootus, et klubi liimed (peab silmas lapsevanemaid - toim) jätkavad panustamist ja hoiavad klubi elu käigus. Lõppude lõpuks peavad ka treenerid tööga edasi minema. Teine asi on rendi- ja elektriarvetega, kus loodame eriolukorra pikale venimise korral riigi ja linna abile. Ei pea väga suur geenius olema, mõistmaks, et kui rahavool seiskub, aga kulutusi teha tuleb, siis mingi mõju sellel on. Aga meil ei ole õigust rohkem viriseda kui teistel. Kõik muud tööstused ja ärid on sellest samamoodi puudutatud. Peame kokku hoidma."

Sarnaselt Kaljule koostasid möödunud nädalavahetusel oma mängijatele individuaalsed treeningkavad ka Levadia, Flora ja Paide linnameeskond. Eesti jalgpalliliidu infojuhi Mihkel Uibolehe sõunul talitavad praegusel ajal samamoodi kõik Premium liiga klubid.

"Oleme klubidele kommunikeerunud, et 1. maini spordivõistlusi pidada ei tohi ja sellega peavad nad arvestama. Kuid teame, et olukord võib iga nädalaga muutuda. Lisaks klubidele on ka jalgpalliliidu koolitajad ja sportlik-tehniline osakond ette valmistamas materjale, mis aitavad mängijaid end vormis hoida olukorras, kus teistega lävida pole lubatud või mõistlik," ütles Uiboleht.

Välismängijad on Uibolehe andmetel Eestisse jäänud ka teistel klubidel. "Leegionärid, kes siin on, on profimängijad, kes on tulnud siia elama ja nad käituvad samamoodi nagu kõik teised. Mingeid erisusi neile tehtud pole," lisas Uiboleht.

Paide linnameeskonda maailmas valitsevad reisikeelud ja suletud piirid pisut siiski mõjutavad. Nimelt sõlmiti vahetult enne eriolukorra algust leping Mali U20 koondise äärekaitsja Hadji Dramega, kes aga olude sunnil hetkel kodumaale on jäänud. "Saime asjad tema elamisloaga seoses korda aetud, aga kuna ta reisis vahepeal tagasi kodumaale, siis tema viisaasjad jäid toppama. Kui piirid kinni läksid, panime selle protsessi seisma. Kui elu jälle käima läheb, võtame asja uuesti käsile," sõnas Paide linnameeskonna tegevjuht Jaanus Pruuli.

Nagu kogu jalgpallimaailm, ootab ka Eesti jalgpalliliit ja Premium liiga klubid, mida otsustatakse täna Euroopa jalgpalliliidus (UEFA) eurosarjade ja suvise EM-finaalturniiri asjus. Hetkeseisuga on Premium liigas kavandatud EM-i ajaks mängupaus, kuid kui EM peaks ära jääma, toob see ilmselt muudatusi ka Eesti meistriliiga kalendrisse.