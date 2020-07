Washington Posti ajakirjanik Steven Goff, kes D.C. Unitedi tegemistega detailideni kursis, raporteeris staadionilt, et üks Unitedi mängija on positiivse proovi andnud, ent klubi keeldus kommentaaridest. Ta lisas, et Sorga pole vigastatud ehk ka see tõstab märkimisväärselt just tema positiivse proovi tõenäosust, vahendas Soccernet.ee.

Washingtoni klubi enda teates avaldati, et eile tehtud testidest selgus, et üks mängija on positiivse proovi andnud ja ühe Toronto mängija proov pole veel lõplikult selge.

Refereeritud artikli täistekst portaalis Soccernet.ee.