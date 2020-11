Positiivne koroonaproov ka Eesti Jalgpalli Liidus

"Töötaja andis proovi eile, positiivne vastus saabus täna. Kaardistasime kontoris lähikontaktsed ja teavitasime neid. Suur osa kontorist ei ole lähikontaktsed, kuid peame mõistlikuks töötada edasi kodust," lausus Eesti Jalgpalli Liidu peadirektor Tõnu Sirel.

Sirel lisas, et lähikontaktsed peavad täitma eneseisolatsiooni reegleid. Sirel ütles, et kõik alaliidu töötajad peavad haigustunnuste ilmnemisel ühendust võtma oma perearstiga. Töötajatel on enne kontorisse naasmist kavas läbida koroonaviiruse test.