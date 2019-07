Portugali kõrgliigaklubis katsetel käinud ääreründaja liitus Viljandi Tulevikuga

“Valisin Romeo isiklikult välja, sest näen temas suurt potentsiaali. Tema töömoraal on väga kõrge, temas pulbitseb soov end jalgpalliväljakul tõestada ning treeningutel on ta andnud endast kõik,” rääkis Post. “Ta on kiire, tehniline ning keskendunud meeskonnamängija. Loodan, et meie klubi ja linna kogukond võtab kollast särki kandma hakkava Romeo sama kiiresti omaks, nagu on võetud kõik teised meiega väljastpoolt liitunud mängumehed.”

Klubi president Raiko Mutle lisas, et kui alguses Da-Costat lihtsalt prooviti, siis töö tema liitumiseks meeskonnaga algas üsna kiiresti, kuna nähti, et mees toob meeskonda vajaliku lisakäigu.

“Lõpuks ometi on kõik asjad paigas: paberimajandus korras ning Romeo meeskonda igati sisse sulandunud. Kõik see, mida ta on treeningutel näidanud, tekitab positiivset ootusärevust tulevaste mängude eel," lausus Mutle.

Romeo Da-Costa hakkab Viljandi esindusmeeskonnas kandma särki numbriga 7.