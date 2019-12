Poom või Klavan? Kumb on läbi aegade parim?

Kas Klavan on nüüd seega Eesti läbi aegade parim jalgpallur või on see tiitel ikka veel Poomi käes? Üheselt on selge, et Maarjamaa läbi aegade parimast rääkides saab esile tuua ainult nende kahe mehe nimed.

Jalgpallis parimate valimine on alati üsnagi subjektiivne tegevus. Seega üritame vaadata otsa nii numbritele kui ka kõigele muule, mis nende kahe mehe karjääris ette tulnud.