Poolteist aastat eemal olnud Dmitrijev tuleb suurde jalgpalli tagasi!

"Saime kokkuleppele, et selle hooaja lõpuni on ta meie mängija," selgitas Legioni peatreener Deniss Belov Soccernet.ee-le. "Kuna ülesandmisaeg Premium liigasse sai läbi 5. märtsil, ei saanud me teda registreerida esindusse, aga kui kõik läheb plaanipäraselt, siis 28. juulist on tal õigus mängida esinduse eest.

"Aega ei ole [lõpetamisest] liiga palju mööda läinud, on hea moment tagasi tulla ja veel mängida," ütles Dmitrijev.

Refereeritud artikli täistekst Soccernet.ee-s