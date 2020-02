Poola tugevuselt kolmandasse liigasse siirdunud Ojamaa: ma pole pikka aega nii suures klubis mänginud

Ojamaa rääkis Soccernet.ee-le, et tegu pole klubi taseme mõttes tagasiminekuga, mis siis, et varem mängis ta Poola esiliigas.

"Widzew Poolas selline klubi, kuhu tahaksid minna peaaegu kõik Poola esiliiga mängijad ning ka osa Poola Ekstraklasa mängijatest. Seda näitab hästi näiteks see, et meie tipuründaja Marcin Robak oli eelmisel aastal Poola Ekstraklasa parimate väravaküttide tabelis 18 väravaga teine ning poolakatest esimene," rääkis Ojamaa.

"Teadsin, et tegu on väga-väga suure klubiga ning kõik on tipptasemel, aga kohapeal olles olin ikkagi üllatunud, sest pärast Legiat polnud sellise suurusega klubis mänginud. Mulle meeldib olla osaline millestki suurest ja huvitavast. Analüüsides klubi koosseisu ning eelarvet, siis Widzewil on sel aastal reaalne võimalus tõusta järgmisele liigatasemele ning omakorda juba kõrgliigasse pärast järgmist hooaega," lisas ta.

