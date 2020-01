Põnev! Arno Pijpers naaseb Eestis üheks mänguks peatreeneriametisse

“Arno on väga suur Saaremaa fänn ja tema valmidus selles mängus peatreeneri rolli asuda on igati mõistetav,” rääkis koondise abitreener Pelle Pohlak Kuressaare pressiteate vahendusel. “Neil aastatel kui ta oli FC Flora ja koondise treener käis ta tihti Saaremaal ning puhkas siin ka koos perega. See saar on Arnole väga südamelähedane.”

Kuidas hakkab kulgema Saaremaa koondise ettevalmistus, milline roll saab sellel olema Arno Pijpersil pole veel lõplikult selge, küll aga peaks nii tunnustatud treeneri osalemine olema motiveeriv Saaremaa jalgpalluritele.

“Üks on kindlasti Arno, aga kindlasti on meestele ka väljakutse Uus-Kaledoonia koondis ise, sest mängisid nad ju Eesti C-koondisega oma kodus 1:1 viiki ja on saarlastele seepärast kindlasti paras pähkel,” lausus Pelle Pohlak, lisades, et ka sportlikult on maavõistlus mängijatele motiveeriv.

Ründaja Maarek Suursaar ütles, et Arno Pijpers Saaremaa koondise peatreeneri rollis on kindlasti meestele tõsine väljakutse ja see lisab kõigile soovi koosseisu saada. “Muidugi on ka mäng ise väga oodatud, sest ega meil ju palju selliseid võimalusi ei ole, kui nüüd tuleb,” märkis Maarek Suursaar.

“Loodan, et Arno Pijpersi juhendamisel mängime ka ise julgemalt palliga ja tema juhendamine väljaku ääres kulub siin kindlasti ära. Samas on meie võimalusi Uus-Kaledoonia vastu keeruline hinnata, aga pall on ümmargune.”