Pommuudis: Konstantin Vassiljevist saab FC Flora mängija!

Vassiljev mängis viimati Poola kõrgliigaklubis Gliwice Piast, kust ta aga tüliga lahkus: klubi "külmutas" 34-aastase Vassiljevi esindusmeeskonna juurest ning tükk aega pidi Eesti koondise legend pallima Poola kuuendas liigas.

Eesti koondise eest on Vassiljevil kirjas 110 mängu ja 23 väravat. Viimati pallis Vassiljev kodumaal 2007. aastal, kui aitas FC Levadia meistriks.

„Flora on Eesti suurim klubi ja oli väga atraktiivne, et mulle sellist võimalust pakuti. Kõik sujus väga kiiresti ning ootan hooaega suure huviga! Viimastel aastatel on võitlus esikolmikus olnud väga põnev ning loodetavasti saab nii ka edaspidi olema. Minu ülesanne aidata oma uut klubi nii kõrgele ja kaugele kui võimalik,“ jagas Vassiljev esimesi muljeid Flora kodulehele.

„Ma arvan, et kõige tähtsam on väljakul tõestada, et olen jätkuvalt mängimiseks valmis ning saan oma kogemustega meeskonda toetada,“ lisas ta.

Klubi presidendi Pelle Pohlaku sõnul on Vassilijevi lisandumine klubile oluliseks täienduseks. „Mul on väga hea meel, et FC Floraga on liitunud pikaaegne Eesti koondise raudvara. Tema ühinemine annab nii väljakul kui ka selle kõrval meile kahtlemata kogemust, mis on kogunenud üheteist võõrsil veedetud aasta jooksul,“ lausus Pohlak.

Vassiljevit saab Flora särgis esimest korda platsil näha juba laupäeval, kui Flora läheb EJL-i hallis kell 15 viimases hooajaeelses treeningmängus vastamisi Narva Transiga. Premium liiga hooaeg algab Flora jaoks 10. märtsil, kui kodumängus minnakse vastamisi Viljandi Tulevikuga.