Põlve maha pannud ja rusika üles tõstnud Levadia poolkaitsja juhtumis piirduti vestlusega, karistust ei järgne

Gando tähistas Premium liiga 9. vooru mängus võõrsil Narva Transi vastu 4:3 juhtväravat (mäng lõppes seisuga 4:4 - toim) ühele põlvele laskudes ja rusikat üles tõstes, viidates tumedanahaliste diskrimineerimise vastu võitlevale Black Lives Matter liikumisele.

Eesti Jalgpalli Liidu avalike suhete juht ja distsiplinaarkomisjoni liige Mihkel Uiboleht ei välistanud järgmisel päeval Delfiga vesteldes, et juhtunu suhtes tuleb avada distsiplinaarmenetlus. Distsiplinaarinspektor, kelle võimuses on menetlusi algatada, otsustas aga siiski teisiti.

"Distsiplinaarasja ei algatatud. Otsustasime vestelda klubiga ja selgitada, et jalgpalliliidu soov on olla neutraalne mistahes meelsuse avaldamise suhtes ja ootame selle mõistmist kõigilt osalistelt. Neutraalsus tähendab seda, et platsil olijaid ühendab jalgpall ja keskendume sellele," kommenteeris Uiboleht täna.

Eesti Jalgpalli Liidu distsiplinaarmäärus ütleb, et spordiüritusel ei ole lubatud edastada üritusega sobimatut sõnumit, näiteks poliitilist, ja seda ükskõik millisel viisil.