Pohlaku lahkumist nõudnud fänniplagu ei lubatud Lilleküla staadioni väravast sisse

Jalgpallihaigla liikme Rauno sõnul helistati päev varem G4S-i kontaktisikule, kes ütles, et teda ennast täna küll mängul pole, aga kui piisavalt vara kohale minna, siis ei ole probleemi, kirjutab Soccernet.ee.

"Kohale jõudes tekkis piletikontrollis tõrge ja helistati G4S-i tänasele bossile, kes ütles, et loa andnud isik on mittekeegi ja soovis plagu sisu näha. Pärast seda tegi ta paar kõnet, rääkis raadiosaatja vahendusel ja kohale pidi tulema mängukorraldaja Kert Küttis. Pärast 15 või 20 minutit, kui küsisime, et kaugel Kert on, tegi ta uue kõne ja öeldi, et sellega te sisse ei pääse," selgitas Rauno.

