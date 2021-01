Pohlak vastas Roman Ubakivi teravale kriitikale: ta tulistas juba vanasti kõik auklikuks, mis võimalik

Delfi palus Pohlakul konkreetselt kommenteerida Ubakivi lauseid alaliidu visiooni kohta. 1994.-1995. aastani Eesti koondise tüüri hoidnud Ubakivi lausus: "Küsimus on laiemalt arusaamises, kuidas juhtida ja strateegias, mida meil aga pole. Kas meil on plaan, kas jalgpalliliidul on projekt, et me jõuaks kusagile?"

Pohlak vastas: "Olen Ubakiviga töötanud koos alates 1983. aastast. Sellest väga pikka aega õlg õla kõrval. Nagu ma ütlesin, siis Ubakivi väga tugevad kultuurilised tähendused, tema tähendus Eesti rahvusliku jalgpalli kultuuri taastamisel, minule endale nende mõtete pähe panemine - need kõik on hindamatud. Aga ta on nüüd ikkagi 23-24-25 aastat olnud jalgpallist kaugel. Kui me vanasti Ubakiviga õhtul peale trenni lahku läksime, siis umbes sarnaselt, nagu ta praegu intervjuu andis. Ta tulistas kõik auklikuks, mis võimalik, aga hommikul alustasime taas õlg õla kõrval. See on tema stiil asju välja öelda. Kui meil midagi on täna väärtuslikku, siis on see jutnimelt see süsteem, loogika ja visioon, millele põhinedes me oleme edasi liikunud. Sedasi ma seda kommenteeriksin ja saadaksin siit Rommile parimad tervitused!"

Oma eelnevas sõnavõtus oli Pohlak meenutanud seda sama Õhtulehe intervjuud, rõhutades, et ka tema on Ubakiviga ühte meelt Eesti treeneritele võimaluse andmise osas. "Mis puudutab eestlasest treenerit, siis ma kahtlemata jagan selle nurga alt Roman Ubakivi vaadet, kelle suurem tähendus ongi just kultuuriline. Jah, ma tahaks ka väga, et Eesti treenerid oleksid Eesti koondise juures, aga see on pikem protsess, et nad saaksid küpseks. Kui praegu tõesti vaadata kasvõi lausa viimast 20 aastat, siis viimase kahe peatreeneri (Karel Voolaid, Martin Reim - toim) jaoks on olnud kindlasti see koondise juhtimine kõige keerulisem protsess. Üheks põhjuseks oli selle juures ka justnimelt see, et oli vaja viia läbi põlvkondade vahetus, milleks olid küllaltki ebamugavad tingimused ja kõrged ootused pärast 2012. aasta EM-valikturniiri play-off'i jõudmist."

Ubakivi suhtus oma intervjuus täna avalikkusele tutvustatud Šveitsi treenerisse Thomas Häberlisse tuntava eelarvamusega. "Jah, ja võiks 20 Senegali last ka siia tuua koos mõne prantslasest treeneriga – siis on meil ersats missugune ja võib-olla saame mõne koha kõrgemale. Aga mida ei ole – ei ole Eesti jalgpalli. Ja tule ka, kui tood siia mingi Šveitsi treeneri," ütles Ubakivi.