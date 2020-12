Pohlak tahtis koondise peatreeneri paika saada enne jõule. Miks teda ikka veel siin ei ole?

7. detsembril, kui Eesti sai teada, et kohtub järgmisel aastal MM-valikturniiril Belgia, Walesi, Tšehhi ja Valgevenega, ütles Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak, et uus peatreener tahetakse paika saada enne jõule. "Peaksime kogu protsessiga lõpule jõudma vahetult enne jõule," lausus Pohlak, kui oli avaldanud, et jalgpallilliidu juhatusele tutvustatakse kolme peamist kandidaati ning lisaks veel kolme nime, "kes selle valdkonna eest vastutajate hinnangul esimesse kandidaatide ringi ei pääsenud".

Kuu lõpp on peaaegu käes, aga peatreeneriküsimus endiselt lõpplahenduseta.

Delfi uuris EJL-ilt, millises faasis järgmise treeneri määramisel ollakse. Küsisime, miks teda ikkagi enne jõule välja ei kuulutatud, nagu detsembri alguses prognoositi ning miks teda ka selle aasta numbri sees ametisse ei nimetata. Samuti uurisime, kas läbirääkimistel uue juhendajaga on ette tulnud mingeid tõrkeid või ootamatult lausa mõni uus treener silmapiirile kerkinud.