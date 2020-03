Pohlak: Rahvuste liigas on eesmärgiks alagrupi võit

„Kui panna ülesanne, mille nimel me 2020. aasta sügisel mängime, siis see on grupi võit. Eesmärgiks on tõusta B-tasandile, mis on suur väljakutse, aga ma arvan, et on normaalne see eesmärgina välja öelda,“ rääkis Pohlak Rahvuste liiga loosimise järel.

