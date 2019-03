Põhja-Iirimaa peatreener kohtumistest Eesti ja Valgevenega: need on kaks kõige kergemat mängu

Neljapäeval läheb Põhja-Iirimaa vastamisi Eesti koondisega, kes asus täna Suurbritannia poole teele. Pühapäeval võõrustatakse Valgevene koondist.

"Kui mõelda meie alagrupi peale, on tegu kahe kõige kergema kohtumisega," vahendas BBC O'Neilli sõnu. "Peame saama punktid kätte ning ehitama selle pealt momentumi."

Eesti, Valgevene ja Põhja-Iirimaaga kuulub ühte alagruppi veel Saksamaa ja Holland. "On selge, et eesootavad mängud Hollandi ja Saksamaaga on meie jaoks suuremad testid. Esimese kahe mänguga on meil suurepärane võimalus saada vajalikud punktid kätte."

Eesti koondis kohtub tuleval neljapäeval Põhja-Iirimaaga, 26. märtsil sõidetakse sõprusmängu raames külla Gibraltari koondisele. Valiktsükkel jätkub Eesti jaoks 8. mail, kui võõrustakse Põhja-Iirimaad.