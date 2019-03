Põhja-Iirimaa ja Eesti jalgpallikohtumist teenindavad Horvaatia kohtunikud

Abikohtunikeks on Goran Pataki ja Bojan Zobenica ning neljandaks kohtunikuks Igor Pajač (kõik Horvaatia).

41-aastane Ivan Bebek on kogenud kohtunik, kes sai FIFA kategooria juba 2003. aastal. Ta on olnud kohtunik nii Meistrite liigas kui ka Euroopa liiga. Tänavusel hooajal on tal ette näidata kolm matši Euroopa liigas, lisaks oli ta vilemeheks sügisel UEFA Rahvuste liigas (Aserbaidžaan - Malta).

Huvitava faktina oli Bebek kohtunik 2004. aastal A. Le Coq Arenal, kui Eesti U19 koondis jäi alla Hollandile. Toona kaitses meie noortekoondise väravat Sergei Lepmets, algkoosseisu kuulus ka tänaseks rannajalgpallikoondist juhendav Kristian Marmor ning Eesti U19 koondise peatreeneriks oli tänane A-koondise abitreener Janno Kivisild.

Horvaatia kohtunike tegevust Belfastis hindab Stefano Podeschi (San Marino).

Põhja-Iirimaa – Eesti mängu avavile kõlab neljapäeval, 21. märtsil kell Eesti aja järgi kell 21.45 Windsor Parkil. Otseülekanne algab ETV2 vahendusel kell 21.30.