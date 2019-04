Spordirahvas armastab ikka öelda, et tiitlit on raskem kaitsta kui esimest korda võita. Mullu jalgpallimeistriks kroonitud Nõmme Kalju läbis siis hooaja kaotuseta. Tänavu on nelja vooruga tabelisse saadud juba kaks kaotust, kolmes kohtumises on jäänud väravad löömata ja tabeliliidrist FC Florast jäädakse maha kaheksa punktiga. Kalju presidendi Kuno Tehva sõnutsi on tal juba küpsenud plaan, kuidas olukord lahendada. Pärast vastu hambaid saamist tuleb lihtsalt ise mees olla.