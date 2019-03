Kivisild käis operatsioonil erakorraliselt möödunud laupäeval Tallinnas. Taastumine on kulgenud hästi.

Tänaseks on selge, et Belfastis toimuvas valikmängus ta koondise juures olla ei saa, selgumisel on abitreeneri osalemine 26. märtsil maavõistluses Gibraltariga.

Põhja-Iirimaa – Eesti valikkohtumine toimub Windsor Parkil homme, 21. märtsil Eesti aja järgi kell 21.45. ETV2 otseülekanne algab kell 21.30.

Delfi ja Eesti Päevaleht on Belfastis kohapeal ning vahendab mängu sündmusi tekstipõhises otseblogis.