Pimedate jalgpalli näidismatš toob Sergei Pareiko tagasi väravasse ning Šmigun-Vähi ja Hermaküla platsile

FCI Levadia poolt on väravas Sergei Pareiko ja mängimas Igor Morozov, Aleksandr Grafov ning Lauri Välja.

Mängu kommenteerivad kirjeldustõlk Mihkel Tikerpalu ning jalgpallifännid Siim Kera ja Kaidor Kahar.

Pimedate jalgpallis kasutatakse silmaklappe ning kõrisevat häälpalli. Väljakumängijaid abistavad turvalises piiretega keskkonnas nägijad - juhendajad ja väravavaht. Kui tavajalgpalli loomulikuks osaks on valjud fännid, siis pimedate jalgpallis peab publik vaikne olema, et mängijad kuuleksid palli asukohta.

„Pimedate jalgpalli on maailmas mängitud juba 1920ndatest alates, esimene rahvusvaheline turniir palliti 1974. aastal ning maailmameistrivõistlustega alustati 1998. aastal. Jõujooned on tavajalgpalliga sarnased, edukaimad riigid on Brasiilia, Argentiina ja Hispaania," tutvustas Kera Eestis uudset spordiala.

Ürituse koostööpartnerid on Eesti Jalgpalli Liit, Tallinna FC Levadia, Eesti Paralümpiakomitee, Eesti Pimedate Spordiliit, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Pimedate Liit, Tallinna Heleni Kool, Sotsiaalministeerium ja Havas. Üritus toimub kampaania „Ava meeli" raames ja seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Üritus Facebookis: https://www.facebook.com/events/363850627832423/