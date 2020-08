PILTUUDIS | Paide linnameeskond alustas teekonda ajaloolisele euromängule

"Tunne on väga mõnus. Väike võbin on juba sees. Oleme nüüdseks selle mängu lainele ümber lülitunud, aga enne viimast Kuressaare mängu me sellest üldse juttu ei teinud," rääkis Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko eile A. Le Coq Arenal toimunud pressikonverentsi.

"Meid ootab ees kahtlemata teise tempoga mäng kui me Eestis oleme harjunud. Kuna meil sellist kogemust välismängude näol ei ole, ei oska hetkel hinnata, kui hästi me suudame seal oma asjad ära teha. Ootan seda ka ise põnevusega. Vastane on seitsmekordne Leedu meister, igal aastal eurosarjas mänginud ja mõned aastad tagasi seal üsna edukas olnud, seega neil on klubina suur kogemus."