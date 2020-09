Pilootprojekt: FIFA kategooria kohtunikud teenindasid septembris Eesti harrastusliigade kohtumisi

III liiga (Eesti tugevuselt viienda liiga) mängus FC Hell Hunt – FC Eston Villa oli kohtunikuks Andres Kuuse, keda abistas lisaks Kirill Sergejevile FIFA kategooria abikohtunik Aron Härsing. 2018. aastal kohtuniku litsentsi teinud Kuuse kiitis suure kogemusepagasiga Härsingut: „Väljakul on alati hea tunne, kui on tugevad abikohtunikud ning tugevamat abikohtunikku Aron Härsingust sellisel tasemel ei kohta. Mängus juhtus kaks olukorda, kus pall tabas latti, kuid ei käinud üle joone ja nendel hetkedel oli tema abi selgelt tunda. Kogemus oli suurepärane, sest ta jagas nõuandeid nii vaheajal kui ka pärast mängu. Tähtis on ennast esimese veerandtunniga kehtestada ja anda tugev vile.“

Paide Linnameeskond IV – Türi Ganvixi matši kohtunikuks oli Premium liiga kohtunik ja saalijalgpalli FIFA kategooria vilemees Grigori Ošomkov, kelle abilisteks olid Marko Uusküla ja Robert Lepik. Viiendat hooaega kohtunikuna tegutsev Uusküla sõnas, et sellistel juhtudel on kindlustunne juba mängule sõites: „Tõstaksin ka esile ka mängueelseid protseduure, sest ise pole nii kõrgel tasemel mänge teenindanud. Kolmekesi peetud koosolek avas silmi, sest oli põnev kuulata, kuidas asjad kõige kõrgemal tasemel käivad. Selline kogemus annab omajagu indu juurde. Kohtumise juurde tulles on ikka hea vaadata, kuidas Premium liiga kohtunik mängu haldab. Viienda aasta kohtunikuna on mul põhitõed ju teada, aga üht-teist sai ikka kõrva taha panna.“

Tänavusest hooajast kohtunikuna tegutsev Robert Lepik sai väärt kogemuse: „Kohtunik suutis tähelepanu juhtida asjadele, mille peale esimese aasta kohtunik ei saagi tulla. Mulle meeldis professionaalsus, millega ta kogu kohtumisele lähenes alates soojendusest kuni vilepartiini välja, ning usun, et sellist tunnet peaks iga esimese aasta kohtunik maitsma.“

Eestis kõrgel tasemel mänginud Lepik leidis, et heal tasemel kohtunik tõmbab ka mängijate pingeid allapoole. „Mängijad tunnevad end kindlamalt, kui näevad Premium liiga väljakukohtunikku. Sellisel juhul kiputakse olema veidi mõistvamad ning ka selles mängus oli näha, et närvilisemate olukordade tekkimisel suutis Ošomkov osapooli rahustada,“ sõnas ta.