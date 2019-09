Pikk vigastuspaus on lõppemas: Siim Luts naaseb homme jalgpalliplatsile

Pisut enam kui kolm kuud tagasi operatsioonilaual käinud Luts sõlmis suvel Paide Linnameeskonnaga kahe ja poole aasta pikkuse lepingu ning algusest peale oli tema plaan platsile naasta millalgi septembris.

Nüüd teatas klubi oma Facebooki lehel, et Luts naaseb platsile juba homme, tehes kaasa Paide Linnameeskonna U21 eest Esiliiga B 30. vooru kohtumises Tabasalu Jalgpalliklubiga. Mäng Paide linnastaadionil algab kell 13.00.

"Taastumine on läinud väga hästi ning meeskonnaga olen juba üle nädala pallitrenni teinud. Trennid on väga professionaalsed, intensiivsed ja targalt läbi mõeldud. Meeldib, kuidas treenerid suhtlevad palju mängijatega ja enda mänguplaan on meil kindlalt paigas. Olen hästi meeskonda sisse sulandunud ja enesetunne on väga positiivne! Ootan väga aega, millal saan esindusmeeskonna eest platsile joosta ja meeskonda Premium liigas aidata," sõnas Luts. "Mänge olen jälginud kõiki, kas siis kohapeal või teleka vahendusel. Meeskonna sisekliima ja üksteise mõistmine platsil on väga head ning kindlasti üritame hooaja lõpus järelejäänud voorudes maksimumi võtta!"