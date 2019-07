PIKK INTERVJUU | Aivar Pohlak: praeguse madalseisu juured on Lilleküla staadioni ehitamises ja pankrottides

Kõrvaltvaataja jaoks on Eesti jalgpall kui Tallinna linn – ehitatakse ja ehitatakse, aga valmis ei saa. Väga palju räägitakse arengust ja edusammudest, aga kohati on tulemused ikka samasugused nagu 1990-ndate alguses, kui alustati. See on justkui usuküsimus, Pohlakusse uskujad seisavad vankumatult tema seljataga. Viimasel kolmel korral, kui alaliidu presidenti on valitud, pole tal vastaskandidaati olnud ning viimati valiti ta tagasi ühel häälel. Tundub, et keegi teine ei tahagi või ei julge Pohlaku valitsejatroonile pürgida. Ka jalgpalliajakirjanikud on valdavalt leebed ja mõistvad.

„Eks siin ole laias laastus kaks võimalust: ma kas hävitan kõik võimekad konkurendid või siis on keeruline olla organisatsioonile ja selle liikmetele parem või sobilikum juht,” kommenteerib Pohlak naerdes. 1993. aastast on ta alaliidu juhatuses, 2003. aastal sai ta asepresidendiks ja neli aastat hiljem presidendiks. „Muide, on õigupoolest kummaline, et juhi kompetentsi üritatakse määrata juhiks oldud ajaga. Oleks nagu mingi surmkindlalt ja alati esinev Brežnevi sündroom, mille järgi iga juht automaatselt stagneerub. Minu kogemus ütleb pigem, et tänapäeva maailmas on paljusid protsesse sedavõrd keeruline läbi viia, et millegi tegeliku saavutamiseks – tegeliku all pean silmas jätkusuutlikke ja loomulikult toimivaid protsesse – ongi vaja palju aega.”

Uskmatud küsivad kärsitult ja järjekindlalt: aga kuhu jäävad tulemused?