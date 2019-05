PERH-i verekeskus ja FCI Levadia korraldavad A. Le Coq Arenal doonoripäeva

Juba traditsiooniks muutunud jalgpalliteemalisel doonoripäeval loovutavad verd mitmed FCI Levadia ja FC Levadia Jalgpallikooli noortetreenerid, harrastusmängijad, klubi töötajad, koostööpartnerid, noormängijate vanemad ning teised Eesti jalgpallipere liikmed. Samuti on doonoripäevale oodatud teiste alade sportlased, spordialaliitude esindajad ning kõik vereloovutajad.

Vereloovutus toimub kell 15:00-18:00 A. Le Coq Arena Elmar Saare nimelises konverentsikeskuses. Vereloovutust on võimalik alustada kuni kella 18-ni, protseduur kestab ca 45 minutit.

Kell 19:30 algab A.Le Coq Arenal Premium Liiga põnevuskohtumine FCI Levadia ja Nõmme Kalju FC vahel.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla Verekeskuse arendusjuht Ülo Lomp: “Jalgpalli populaarsus on suur - see tekitab ühtekuuluvuse tunde. Sama tunde annab ka doonorlus, mis on lihtsaim viis teha suurim heategu – kinkida elu!”

FCI Levadia tegevjuht Sergei Hohlov-Simson: “Tänavuse doonoripäevaga tähistame viie aasta möödumist meie koostöö algusest Põhja-Eesti Regionaalhaigla Verekeskusega. Ootame ka nüüd kõiki jalgpallisõpru doonoripäevale verd loovutama ning seeläbi abivajajatele omapoolset heategu tegema!”

Kõik vereloovutajad saavad kingituse ning tasuta mängupääsme.