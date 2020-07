Pealtvaatajad pääsevad taas kodust tippjalgpalli vaatama

Vastavalt Eestis kehtivatele reeglitele lubatakse staadionile maksimaalselt 1000 inimest, kelle hulka kuuluvad ka võistkonnad ja korraldusega seotud inimesed.

Täna kell 19 toimuvad Premium liiga kohtumised Paides (Paide Linnameeskond – Tartu JK Tammeka) ja Kuressaares (FC Kuressaare – Viljandi JK Tulevik), kell 19.30 pannakse pall mängu A. Le Coq Arenal, kus kohtuvad FCI Levadia ja Nõmme Kalju. Laupäeval, 4. juulil leiab A. Le Coq Arenal aset klubijalgpalli pidupäev, mille raames algab kell 13.15 naiste karikafinaal, kell 16.00 Tipneri karikafinaal ja kell 19.30 U19 Eliitliiga finaal.

„Meil on väga hea meel, et pealtvaatajad on tagasi staadionil,” lausus Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei. „Selleks, et saaksime koos jalgpalli nautida, tuletame meelde, et koroonaviiruse leviku tõttu palutakse kõigil avalike ürituste külastajatel paikneda hajutatult.”

Distantsi palutakse hoida nii staadionile sisenedes ja väljudes, toitlustusalal, tribüünil kui ka mujal. Soovitav on tribüünil koos istuda maksimaalselt kahekesi või pere ja lähemate sõpradega, kuid teiste pealtvaatajatega hoida kahemeetrist vahet.

Staadionil ei ole lubatud kasutada pasunaid. Kõik, kellel on haigusele viitavad sümptomid, peavad kodus püsima ja saavad jälgida mängu otseülekande vahendusel. Staadionil tuleb kõigil pealtvaatajatel järgida hügieeninõudeid ja korraldajate juhiseid.

Jalgpalliliit tuletab meelde, et laupäeval, 4. juulil toimuvatele karikafinaalidele on Piletilevis saadaval piiratud arv pääsmeid, mistõttu on mõistlik piletid soetada eelmüügist, sest kõigile ei pruugi kohti jätkuda.